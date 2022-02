La crisis entre Ucrania y Rusia plantea diferentes escenarios. Uno de ellos, posiblemente el más inquietante, sugiere que podríamos estar ante un escenario prebélico en Europa. De ser así, ¿estarían preparados los jóvenes españoles para ir a la guerra? El Intermedio ha salido a la calle y les ha hecho esta pregunta.

Las respuestas que encontramos en este vídeo no pueden ser más variopintas. Entre ellas está la predisposición de un joven que señala que "si Pedro Sánchez me dice que me apunte al Ejército, yo me apunto", aunque apunta que eso "podría jugar en contra de España cien por cien" al no estar preparado ni física ni mentalmente para la guerra. Sin embargo, también hay posturas más reacias, como la de una chica que afirma que "suena egoísta, pero no va conmigo" u otra que asegura no tener miedo a morir, pero "no me llama".

Apuestan por el entendimiento

Para no tener que llegar hasta el punto del reclutamiento y la posterior entrada en combate, los jóvenes españoles también han enviado mensajes a favor de la paz y la concordia entre rusos y ucranianos: