El Intermedio sale a la calle a entrevistar a un grupo de jóvenes para saber si están al tanto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es que todavía estamos a tiempo de que la diplomacia dé sus frutos y no haya una guerra en Europa. Por este motivo, han pedido a los chicos y chicas entrevistados que manden un mensaje a favor de la paz.

Una de las chicas comentaba que "todo se puede resolver hablando, no hay necesidad de matar a nadie" y que "no empecemos nada que luego podamos lamentar". El mensaje de otro de los jóvenes iba directamente al presidente de Rusia: "Putin, no la líes mucho, cálmate". Por su parte, otra de las chicas considera que "tiene que haber paz en el mundo, porque si no va a ser un caos y nos estresamos" y añadía que "hay cosas más importantes como salir de la pandemia". Puedes verlo en el vídeo.

La comparativa de Dani Mateo entre Putin y Zelenski

Dani Mateo analiza las diferencias entre el presidente ruso y su homólogo ucraniano, cuya carrera como cómico y actor repasa en este vídeo de El Intermedio. Puedes verlo en el vídeo.