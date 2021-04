El Gran Wyoming protagoniza un divertido momento en El Intermedio al someterse a un reto: ser capaz de hablar de otros temas que no tengan que ver con Madrid. En concreto, el presentador no debe decir ninguna palabra relacionada con la capital. Si lo hace, Dani Mateo será el encargado de castigarle con una descarga eléctrica.

Lo que no sabe el presentador es que la cosa va más allá y es que Sandra Sabatés también tiene la suya. Y los colaboradores no solo la tienen pensado usar cuando Wyoming pierda... más bien todo lo contrario. "Pero si no he dicho nada de Madrid", se queja el presentador, que afirma que "no tiene ninguna gracia". "Estoy rodeado de anguilas eléctricas", destaca Wyoming, que manda un tajante mensaje a Sandra Sabatés: "Me estás dando miedo, eres como Rocío Monasterio, te creces atacando a los más débiles". Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.

El 'susto' de Wyoming en directo: "Despedimos el programa"

"Lamentablemente, hoy no hay noticias demasiado importantes que ofreceros así que despedimos ya el programa", anuncia El Gran Wyoming nada más arrancar El Intermedio. Así ha sido la divertida broma a su audiencia.