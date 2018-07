Una de las cosas que más han cambiado en El Intermedio desde que interviniese el Gobierno ha sido, sin lugar a duda, la decoración del plató. Wyoming ha querido complacer al interventor del Estado y ha aceptado el photocall con el toro de Osborne y una foto del rey en la mesa del programa.

Pero hay algo que ha pillado por sorpresa a todo el equipo. El Gran Wyoming anunciaba que Dani Mateo ha sido "encarcelado", "y no por sus chistes del Valle de los Caídos, sino por sedición". Así, las intervenciones del periodista en El Intermedio han tenido que ser desde Soto del Real.

Y ha tenido palabras para todos, ¡hasta para Teófila Martínez!

Ante este panorama, los espectadores no han podido hacer otra cosa más que celebrar la aplicación del 155 en El Intermedio: "Se oyen cánticos como 'El Intermedio intervenido es más divertido', 'Menos tirantes y más gobernantes' o 'Wyoming es tu fin queremos a Bertín'". Parece que Wyoming es el único que no ve luz frente a esta medida, ni los suyos le "apoyan", y es en estos momentos en los que se acuerda de quienes han vivido algo parecido: "Rosa Díez no estás sola".