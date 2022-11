El Intermedio conecta con Celia Cols, una médico de familia que trabaja en un centro de salud de Martorell, para conocer cuál es la situación de la atención primaria en Barcelona: "En nuestra comunidad tenemos mucha presión asistencial, faltan médicos y tenemos la sensación de que desde más arriba no se nos valora el trabajo que estamos haciendo los médicos de atención primaria".

También critica la "sobresaturación" a la que se les somete en su día a día. Celia vive en una zona semirrural, lo que implica que además de la agenda prestablecida, tenga que atender a pacientes que la demanden en el mismo día y los domicilios que tenga que visitar. Esto hace que ese número de pacientes se le multiplique diariamente "como mínimo por dos o más": "Si tenemos que visitar en torno a los 28 pacientes, estamos visitando 40/45. Incluso hay días que 50", critica.

Esto hace que para los últimos pacientes de su jornada esté "agotada": "No pienso", confiesa. "Me voy a casa con la sensación de que se me va a escapar alguna cosa o se me ha escapado y al día siguiente les vuelvo a llamar porque no estoy segura al 100% de que el diagnóstico que haya hecho sea el correcto". Por eso Celia Cols se suma a esa petición: "Necesitamos tiempo para atenderles. No se merecen que estemos solo 2 minutos. Necesitamos tiempo para atender correctamente".