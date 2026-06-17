Martín Pallín, sobre los informes policiales en los autos judiciales: "Lo peligroso es que se hacen juicios de valor y no se puede"

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, analiza el panorama judicial del PSOE y avisa sobre el peligro de que las deducciones de la UDEF o la UCO se incluyan en los autos judiciales.

El juez José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, acaba de publicar su último libro, 'Visto para sentencia: jueces e ideología en la Justicia española'.

Aprovechando la ocasión, el magistrado ha analizado los frentes judiciales que afectan al PSOE, desde la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta los casos de Begoña Gómez o el hermano de Pedro Sánchez.

Una concatenación de procesos que, para el juez, es una "coincidencia de calendario". En este sentido, recuerda cómo durante cuatro años se desarrolló la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno en la Complutense y "no pasa absolutamente nada". Después llegó el momento en que Feijóo dice que "no es presidente porque no quiere" y, a partir de ahí, llegan las denuncias contra Begoña Gómez y David Sánchez: "Esto ya es un poco sospechoso", comenta Pallín.

Respecto a los informes policiales, según Wyoming "llenos de deducciones", que se incluyen en los autos, Pallín afirma que "ahora lo peligroso es que hacen juicios de valor y eso no se puede hacer. Un juez responsable de sus funciones le puede decir: 'Mire, usted me da hechos, por ejemplo, la factura tal o la conversación cual. Las deducciones que se deriven de eso pertenecen a mí, no a usted".

Sin embargo, apunta que "las deducciones de la UCO o de la UDEF se venden ya como algo que ahí queda ese rastro hasta que termine el asunto". Muchas veces, señala, "se archiva", como en el caso de Podemos.

El juez Peinado y las "anomalías procesales"

En su libro, Pallín habla de anomalías procesales inspiradas por intenciones políticas. El magistrado explica que las centra en el juez Peinado y el caso de Begoña Gómez.

"No se puede entrar en la sede del poder ejecutivo cuando el presidente tiene el derecho de declarar por escrito, y además entrar para una cosa que ni a Sherlock Holmes en sus mejores momentos se le hubiera ocurrido: ¿Es usted el esposo de Begoña Gómez?", ironiza.

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