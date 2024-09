'María Jesús Montero' visita el plató de El Intermedio para explicar mejor qué es exactamente la financiación singular de Cataluña. Cristina Gallego se convierte en la ministra de Hacienda y asegura que "lo que no me explico es que me pidáis constantemente que explique algo que ha quedado perfectamente explicado porque está explicativamente explicado y muy explicado en numerosas comparecencias explicativas que yo he dado".

"Se ha explicado usted como un libro abierto, pero en arameo", le responde Wyoming en el vídeo sobre estas líneas. Sobre si la financiación se trata de un concierto, 'Montero' asegura que "estáis muy pesados, ni que esto fuera el Wizink Center" y que "la financiación singular es algo buenísimo, pero bueno, bueno, como todo lo que hace Pedro".

"La financiación singular es buenísimo para Cataluña, para España, para el colesterol y para la piel", afirma 'Montero', que asegura que los Presupuestos "ya están casi casi a puntito de caramelo": "El techo de gasto nos ha quedado que es para verlo, qué bonito, qué elegante, qué altura, es que ni el de la Capilla Sixtina", apunta.