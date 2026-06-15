Mari Carmen, con 87 años y un delicado estado de salud, afronta su tercer intento de desahucio: "Se van a llevar mi vida por delante"

Andrea Ropero entrevista a Mari Carmen Abascal en la que todavía es su casa. Allí le habla sobre la amenaza de un tercer intento de desahucio por parte del fondo buitre que compró su piso. Una lucha de cinco años que, asegura, se la llevado su salud "por delante".

El caso de Mari Carmen Abascal ha llegado a la ONU, que ha pedido que no se desahucie a esta mujer de 87 años que vive en su casa desde hace 70 y que esta semana afronta el tercer intento de desahucio por parte del fondo buitre que compró su piso.

Andrea Ropero ha podido hablar con esta mujer en la que todavía es su casa para conocer cómo afronta esta nueva amenaza. Asegura estar "fastidiada" tras cinco años luchando para que no le echen de su casa, algo que asegura que seguirá haciendo a pesar de encontrarse en una delicada situación de salud en la que ya no puede valerse por sí misma.

"A nadie se le puede negar un techo donde vivir, porque tenemos derecho a ello", afirma Mari Carmen, que asegura que "en estos momentos, lo importante en el mundo es el dinero".

Esta mujer recalca que a lo largo de estos 70 años "he pagado todos los meses y no debo un solo euro a nadie, ni a los antiguos dueños ni a estos". En su caso, paga unos 480 euros al mes, mientras que el fondo buitre que compró su vivienda le pedía 2.500 euros, que después rebajó hasta los 1.600 "muy amablemente".

Ella les comunicó que su pensión no llegaba a los 1.400 euros, por lo que consideró que con esta oferta le estaban "ofendiendo".

Sin alternativa habitacional

Desde el Ayuntamiento asegura que no le dan una alternativa habitacional y que le han dicho que "las listas de espera son largas y no hay ninguna posibilidad". Lo único que le ofrecen es una residencia en Alcalá de Henares, cuando en este momento depende de un cuadro médico formado por cardiólogos, traumatólogos o neurólogos.

"Aquí tengo mi vida, la gente que conozco, algunos comercios antiguos", comenta Mari Carmen, que explica que en este momento no tiene familia directa. "Lo que quiero que entiendan es que se van a llevar mi vida por delante", comenta esta mujer, que asegura que "si me ponen en la calle, mi vida muere, porque mi vida es esta casa".

Mari Carmen también agradece el apoyo ciudadano a su causa, que le ha dado energías para seguir luchando contra este desahucio que, afirma, se ha llevado "por delante" su salud. A pesar de todo, manda un mensaje a todos los que estén en su situación a alzar la voz: "No puede ser que los fondos buitres jueguen con nuestras vidas por el mero hecho de ganar dinero".

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