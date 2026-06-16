Margarita Robles no se atreve a desafiar la Ley de Murphy y se "zampa" la tostada con mermelada

La reportera se ha encontrado con la ministra de Defensa a la que ha propuesto desafiar esta ley para ver si puede mejorar la racha del Partido Socialista.

Thais Villas ha tenido la oportunidad de charla con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la entrada del Congreso de los Diputados. La reportera señala que, desde que está en el Gobierno, el Partido Socialista ha vivido "una pandemia, un volcán, un apagón, caos jurídico, una DANA... vamos, que la racha en el PSOE no es que esté muy bien".

"¿Se atrevería usted a desafiar la Ley de Murphy?", propone Thais. Entonces, le muestra un plato con una tostada con mantequilla y mermelada que debe tirar al aire. "Si cae para arriba hay posibilidad y puede mejorar la racha", afirma Villas.

Robles cree que la reportera le propone comérsela y Villas le aclara que no, que debe lanzarla. La confusión provoca las risas de la ministra. "Es una lima esta señora", afirma Thais. Margarita decide no tirarla y, además, señala que va a comer un poco de tostada.

"Lo siento mucho", expone. "Es lo que tiene el hambre", dice, resignada, la reportera, "ella ha decidido que se la zampa la Ley de Murphy". "Es que tiene una pinta tan buena que me la zampo", dice ella. "Igual así mejora la racha", expone Villas.

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