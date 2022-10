Andrea Ropero entrevista a la periodista Mar Cabra, ganadora de un Premio Pulitzer por la investigación de los 'Papeles de Panamá'. La periodista es un ejemplo de lo que se denomina, 'Síndrome del trabajador quemado', que se manifiesta cuando el estrés se vuelve crónico, algo muy relacionado con la conectividad. "Después de dar la vuelta al mundo hablando de lo que hicimos se me bajó esa adrenalina y me empecé a sentir agotada", cuenta la periodista, que destaca que, desde la pandemia, "hay mucha gente que está teniendo el 'Síndrome del trabajador quemado'".

Pero, ¿de qué se trata este Síndrome? ¿cómo lo empezó a notar? "Quien diría que consiguiendo el éxito en la carrera estaba en uno de los puntos más bajos a nivel personal", destaca Cabra, que afirma que "demasiado estrés durante demasiado tiempo siempre lleva a problemas físicos y mentales". "A mí me llevó a los dos extremos", recuerda la periodista, que destaca que su cuerpo le fue dando señales pero no les dio importancia: "Salí del hospital sin un ovario". "Yo he llegado a estar conectada al móvil desde que abría los ojos hasta que los cerraba porque trabaja con periodistas de todo el mundo", recuerda Cabra.

"Dejé mi trabajo porque no podía más y quería que mi cuerpo reaccionase pero no podía", explica Cabra, que destaca que le "ha costado mucho reconocer" que no es que haya un fallo suyo y, además, luego volver a ilusionarse. Pero, poco a poco, lo ha hecho con claves para luchar contra esta hiperconectividad y estrés en el trabajo, unos trucos que explica en el vídeo principal de esta noticia, donde manda un mensaje tanto a las personas que lo estén sufriendo como ella como a los empresarios. "Lo importante es que los empresarios entiendan que hay que cuidar de su gente o se caerán por el camino", afirma rotunda.