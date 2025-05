Manuela Carmena cuenta a Sandra Sabatés cómo vivió el escándalo de Errejón: "Fue una enorme desilusión"

'Mujer tenía que ser' cuenta con Manuela Carmena. La exalcaldesa de Madrid ha lanzando 'Imaginar la vida', un libro en el que habla sobre su trayectoria vital. Sandra Sabatés cuenta que en 1982, el socialista José Barrionuevo le propuso entrar en política pero ella no aceptó el ofrecimiento.

Pero, en 2015, decidió hacerlo presentándose a la alcaldía de Madrid. Como explica, decidió hacerlo ya que vio que solo había mujeres de una edad similar a la suya pero "muy conservadoras y muy vinculadas a los partidos de la derecha o de la extrema derecha en la decisión de ser propuestas ejemplares en el cambio político".

En su segunda candidatura, Carmena cambió de siglas ya que compartió cartel con Iñigo Errejón. El político está acusado actualmente de violencia sexual. La exalcaldesa vivió el escándalo "con una enorme desilusión".

"No le traté mucho", explica, "le traté desde febrero que fue cuando decidimos crear una plataforma". Carmena indica que, después, no volvió a tener relación. "Eso no quita que, los mese que le conocí, me pareció una persona con una capacidad para el análisis político, el discurso público interesante y estupendo".

Carmena añade que, en aquel momento, no tuvo ocasión de prever que "podía tener un comportamiento personal, en lo íntimo, en su relación con las mujeres como parece ser que él mismo, en un momento determinado, aceptó".