Manuela Carmen considera "inaceptable" recurrir a la denuncia "como un instrumento de la confrontación política"

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acaba de publicar 'Imaginar la vida', unas memorias muy personales de su trayectoria como abogada laboralista, jueza y política. Por ese motivo, Sandra Sabatés se reúne con ella para hablar sobre su trayectoria en la sección 'Mujer tenía que ser'.

En el libro, como expone Sandra, cuenta que en todas sus facetas profesionales siempre le ha movido "ese deseo de transformar y mejorar lo público". Sobre si tuvo éxito en ese propósito, Carmena afirma que "nunca son totales los finales de una actividad". A pesar de ello, la exalcaldesa indica que considera que sí que ayudo a que "haya el convencimiento de que se puede mejorar lo público". "Lo primero que hay que hacer cuando quieres cambiar algo es imaginarlo", reflexiona. Carmena también recuerda como fue su paso por la judicatura ya que, como expone, Sabatés, "fue capaz de romper varios techos de cristal". "No tuve muchas dificultades por el hecho de ser mujer", responde.

Carmena formó parte del despacho de abogados de Atocha que en 1977 sufrió un atentado. Como confiesa a Sabatés, no le gusta pensar que esa matanza pudo ayudar a la democracia. "Creo que la agresividad nunca es un elemento que deba sumar", afirma. "Aquel entierro, sin rencor, con respecto, con ese silencio general pero, al mismo tiempo, con esa actitud de orden y esperanza, fue lo que verdaderamente significó el cambio", añade.

En su libro también recuerda como en los años 80 se acuñó la frase de que la justicia "es un cachondeo". Carmena afirma que la justicia actual no lo es debido a que "no ha sido capaz, todavía, de transformarse y de hacer que sea algo útil y absolutamente accesible a las necesidades de los ciudadanos". "Tiene que se ágil, humana, directa y falta mucho", reflexiona, "no hemos logrado hacer la reforma que la justicia necesita".

En cuanto a la judicialización de la política, la exalcaldesa señala que "es muy importante que la política sepa que hay un control que es el judicial". "Pero, sin embargo, lo que ocurre muchas veces es que en lugar de que se asuma esa función se viene utilizando el recurso a la querella, a la denuncia, como un instrumento de la confrontación política", añade. "Eso es inaceptable", apunta, "pero, eso tiene que ser el propio poder judicial que sepa diferenciar".