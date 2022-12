El Intermedio se desplazó este año a un colegio junto a Thais Villas para preguntar a los más peques de la casa por los hábitos alimenticios que siguen en el colegio y que los padres les inculcan. Por lo que puede extraer de sus respuestas, sus progenitores les "insisten muchísimo en comer sano", pero y ellos, ¿comen sano?: "¿Les habéis pillado comiendo cosas que no deberían?", pregunta la reportera a los niños.

"Mi padre se compra chuches en la gasolinera porque le encantan", confiesa Asier. Sin embargo, lo de Gonzalo es 'más grave': "Mi madre me dice que va a fregar y la pillo en el salón comiendo chocolate", comenta con la periodista, que no puede evitar reaccionar ante la cómica anécdota de este peque: "O sea que no tiene palabra tu madre", a lo que el niño responde que no.

