La madre de la atleta olímpica Tessy Ebosele habla del duro viaje en Patera hasta España con su bebé en brazos: "Llegué con lo puesto"

Andrea Ropero entrevista a la atleta olímpica Tessy Ebosele. Con ella acude su madre, quien cruzó el Estrecho en patera con el objetivo de conseguir una mejor vida para su pequeña. "No se enteró. Vino durmiendo, no lloró ni nada", recuerda. "Era un bebé feliz", agrega. Ella llegó a España "con lo puesto". "Es muy difícil, el que no lo ha vivido no lo sabe", espeta.

En este vídeo también recuerda cómo fueron sus complicados inicios en Vitoria: "Fueron complicados, te buscan trabajo los trabajadores sociales, te meten en Cáritas, aprendí a hacer joyas y lavandería. Por las mañanas iba a clase de castellano. Con eso salí adelante hasta que tuve papeles y ya me metí en la escuela de hostelería, también estudié Jardinería y me metí al Ayto. de Vitoria", recuerda.

También habla del racismo que sufrió cuando llegó a España: "Era una época dura, había poco inmigrante. Nosotros veníamos y parecíamos marcianos. Nos miraban como si viniéramos a robar, en vez de a trabajar".