Luis García Montero explica por qué Wyoming no tiene su legado en el Instituto Cervantes: "Es una deuda que tengo"

Isma Juárez tuvo la oportunidad de visitar la sede del Instituto Cervantes dentro de su sección 'Megainstituciones'. El reportero lo hizo de la mano de su director, el escritor Luis García Montero. Entre otros lugares, Isma descubría la llamada Caja de las letras, 'protegida' por una robusta puerta acorazada.

"Era la antigua caja de caudales y las cajas de alquiler del banco", explicaba García Montero, "y el Instituto Cervantes lo convirtió en la Caja de las letras". El edificio, anteriormente, era la sede de un banco y, por ese motivo, cuenta con esa curiosa estancia.

García Montero indicaba a Isma que en ese lugar se recibe y consigna el legado de diferentes personalidades de referencia de la cultura en español. En esta Caja de las letras se pueden encontrar legados de Ana Belén, Joaquín Sabina, Gabriel García Márquez o Les Luthiers, entre otros.

"¿Por qué no está aquí el Gran Wyoming?", preguntaba el reportero. "Es una deuda que tengo", confesaba el escritor. "Cada vez que lo he llamado para que venga a hacer un legado dice que tiene un viaje a Cádiz", añadía García Montero, "entre los programas de la tele y Zahara de los Atunes... no hay quien lo convenza de venir aquí".

Isma respondía al director de la institución que él mismo se iba a encargar de convencer al presentador. "Presento yo el acto", añadía. "Lo pondremos entre Rubén Darío y Alejandra Pizarnik", comentaba el escritor. En la sala, como explicaba García Montero, hay 1.500 cajas y tan solo hay unos 180 legados. "Queda mucho camino hacia el futuro", concluía.

