'Loli, la última sanchista' afirma que la mejor medida del PSOE es Sánchez: "1,90 de socialismo, progresismo y buenorrismo"

Cristina Gallego se convierte en la militante socialista en un momento en el que el PSOE está viviendo tiempos convulsos. Pero, para la 'sanchista', en realidad el Partido Socialista está en su mejor momento y lleva datos para demostrarlo.

El PSOE no está pasando por su mejor momento, por ese motivo, para conocer cómo está viviendo la militancia esta situación, El Intermedio recibe a 'Loli, la última sanchista'. Ella llega muy animada y parece ajena a que este miércoles ha declarado José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez Calama.

"Por ese nombre no me viene nada", le dice 'Loli' a el Gran Wyoming cuando le pregunta por ese asunto. "La socialista como yo miramos al futuro", explica ella, "y el futuro es prometedor y se escribe con dos siglas: P...". "¡No, siglas no!", se corrige, "Se escribe con nombre y apellidos: Pedro Sánchez Pérez Castejón".

'La sanchista' le reprocha a Wyoming que, últimamente, lo ve "un pelín traidor". "¿Quién te escribe los guiones? ¿García-Page?", pregunta. El presentador responde que se ponga como se ponga, "Pedro Sánchez no está pasando por su mejor momento". "¿A qué se debe esta alegría?", pregunta a 'Loli'.

"Como te tengo yo calado y sabía que ibas a cambiar la chaqueta para hacer de vocero de la derecha mediática, he venido preparada con datos", responde la 'sanchista'. 'Loli' indica que está contenta porque Pedro ha anunciado que vamos a tener presupuestos.

"No quiero ser aguafiestas, pero si me diesen un euro por cada vez que el Gobierno ha dicho que va a sacar unos presupuestos adelante, tendría para pagar la fianza de Ábalos", replica Wyoming. El presentador le cuenta que, tal y como están las cosas y según lo que ha dicho el PNV, "Sánchez está más cerca de sacar sus bártulos de la Moncloa que de sacar las cuentas adelante". Para 'Loli' eso es un simple bulo ya que "Pedro está mejor que nunca y hay gobierno hasta el 27 y más allá". "Yo calculo que hasta 2050, Bustinduy se va a hacer viejo en la Moncloa", añade.

'Loli' también comparte un gráfico sobre la intención de voto. Pero, como indica Wyoming, según el dato que muestra, "el PSOE está cayendo en picado y el PP se dispara". La 'sanchista', entonces, decide dar la vuelta al gráfico para que, así, sea el PSOE el que suba.

"El PSOE va a sacar 420 diputados, no van a caber en el hemiciclo", afirma, "algunos van a tener que sentarse en el regazo del diputado de al lado". "Ay, la suerte del que le toque sentarse encima de Carlos Cuerpo", añade.

La 'militante socialista' comparte otro dato, en este caso un artículo que expone una reciente medida: la inversión de 18 millones de euros para la investigar la salud de la mujer. "Pedro Sánchez va a acabar con las reglas dolorosas, las infecciones de orina y hasta con la menopausia", afirma, "los únicos sofocos que vamos a tener serán cuando vayamos a un mitin de Pedro".

'Loli' también presenta otra medida socialista: una fotografía de Pedro Sánchez. "¿Qué medida es esa?", pregunta Wyoming. "¿Qué medida es esta?", replica ella, "1,90 de socialismo y progresismo, y un poquito más de buenorrismo". "¡Pedro, guaperas, te quiere España entera y también las extranjeras!", canta la 'socialista'.

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