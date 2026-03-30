'Leire Díez' pide consejo sobre cómo posar para la fotografía de su libro: "No sé si es más periodista o socialista"

Cristina Gallego se convertía en la exmilitante socialista para hablar sobre su próximo libro y, además, sobre su reciente reunión con Santos Cerdán.

El Intermedio recuerda la visita de 'Leire Díez' al programa para hablar sobre su novela. La 'exmilitante del PSOE' reprochaba a el Gran Wyoming, nada más llegar al plató, que ella no es "ni fontanera ni cobarde". "Sobre todo, cobarde no, soy periodista y socialista", añadía, "y muy optimista".

La 'periodista' adelantaba que estaba a punto de salir su libro de investigación. "Están metiendo los folios en la impresora", añadía. 'Leire' añadía que todavía no había decidido cómo posar en la foto para el libro y pide consejo. "No sé si es más periodista o socilista", planteaba. "¿Qué te gusta más?", preguntaba. "Hombre, yo diría la de periodista, porque un socialista sonriendo hace mucho que no se ve", respondía Wyoming.

'Díaz', por otro lado, no ha querido desvelar qué habló con Santos Cerdán cuando se reunió con él. "Si te contara lo que se tendría que matarte", advertía la 'periodista', "bueno, matarte o pedirte el favor de que no se lo cuentes a nadie, porque ya estuve en el calabozo".

Sobre la fecha de publicación de su libro, 'Díez' aclaraba que ella iba a hacer un documental. "¿Qué he dicho que soy?", exponía, "¿fontanera? No, soy periodista y socialista". Además, exponía que no descartaba ser nominada al Goya.

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