Kiko Veneno anima el 20 aniversario de El Intermedio con 'Volando voy'
El artista ha cantado su popular canción que ha conseguido arrancar las palmas de todo el público que ha asistido al 20 aniversario de El Intermedio, celebrado en el Florida Park de Madrid.
En una fiesta no puede faltar la música y el 20 aniversario de El Intermedio también ha contado con actuaciones en directo. Un ejemplo de ello es la de Kiko Veneno, que ha cantado 'Volando voy'.
El público invitado a la fiesta de El Intermedio no ha dudado en acompañar con las palmas al cantante. Así, se ha podido ver a Santiago Segura, a Iñaki López o al ministro Grande-Marlaska cantando la canción.
El cantante no se ha olvidado del programa, ya que ha modificado ligeramente el estribillo de la canción para cantar: "Volando voy, volando vengo, por el camino, El Intermedio".
"Vienes de una boda, porque te veo todos los días y tú vas más casual", le dice Kiko a el Gran Wyoming. El artista le dice al presentado que quiere felicitar a El Intermedio, por ser "el mejor programa de la televisión".
