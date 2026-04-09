'Juan Carlos I' ayuda a 'Felipe VI' a hacer la declaración de la renta: "Las comisiones van en rendimientos del trabajo"

Raúl Pérez y el Gran Wyoming se convierten en el rey y su padre. El 'emérito' sorprende a su hijo haciendo la declaración en su ordenador y, por ese motivo, se ofrece a contarle sus "truquitos" para pagar menos.

Este martes ha dado inicio en nuestro país la campaña de la Renta y, al igual que miles de españoles, Felipe VI debe hacer la declaración. "Qué lío esto", se lamenta el 'monarca', que no se aclara con el funcionamiento de la aplicación para llevar a cabo ese cometido.

Mientras lo hace, es sorprendido por su padre, 'Juan Carlos I', que le pregunta qué le agobia. "Es la dichosa declaración de la renta", le dice, "como ahora somos austeros, he despedido al gestor y la tengo que hacer yo mismo". "No hay quien se aclare con esto del programa PADRE", se lamenta.

"Es mucho mejor el programa de tu padre, con unos truquitos que yo me sé te vas a ahorrar una pasta en impuestos", le dice 'Juan Carlos I'. Cuando este comienza a revisar la declaración de su hijo, se da cuenta que ha declarado todo. "¿No tienes ninguna fundación que te sirva de tapadera?", pregunta.

"Papá, eso es ilegal", responde el 'monarca', "puedo acabar en la cárcel como un vulgar chorizo, o peor... como mi cuñado". "¿Para qué te crees que inventamos eso de la inviolabilidad?", le recuerda el 'emérito', "además, si te pillan, siempre puedes hacer una regularización fiscal, yo ya llevo dos". "Y en el peor de los casos, tampoco irías a la cárcel, como mucho a un palacio en Abu Dabi", añade.

El 'emérito' revisa si han ingresado alguna comisión a su 'hijo'. "Eso va en rendimientos del trabajo", explica, "además, si le has regalado 60 kilitos a una amante eso cuenta como donación y te puede desgravar".

"Trae aquí el ordenador", le dice 'Felipe', "que tienes más peligro que Vicki Fe a caballo en la Feria de Abril". Un dato llama la atención al 'monarca': su 'padre' ha puesto que es autónomo. "Pero si yo, técnicamente, soy funcionario, aunque la oposición me la saqué por vía sanguínea". "Eso es verdad, no tienes nada de autónomo", señala el 'emérito', "no sabes hacer nada sin preguntarle antes a Letizia".

Como 'Felipe VI' no permite a su 'padre' hacerle la declaración, este le pide que, por lo menos, le ponga una de sus páginas web preferidas en 'favoritos'. Es 'Fororegatas.com'. "En realidad hay otra que visito con más frecuencia y es mucho más bonita, pero, claro, como tienes puesto el control parental...", añade. Ambos comienzan a forcejear por el ordenador y este se termina cayendo al suelo. "Mira, has dejado el ordenador igual que tu cadera", se lamenta el 'rey'.

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