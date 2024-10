El Intermedio sale a la calle para dar un espacio anónimo a los viandantes para que confiesen algunos de sus secretos sobre la infidelidad. La pregunta es clara: ¿han sido infieles a su pareja alguna vez?

Un chico desvela que fue infiel a su novia con una chica que iba a la discoteca donde trabaja. "Creo que se está enterando...", añade. El joven explica que lo dejaron por otras cosas, tres meses después de serle infiel ya que "lo de los cuernos lo hice bien". Otra chica, en cambio, nunca le ha puesto los cuernos a su pareja pero sí que ha tonteado con alguien que le hace 'tilín'. "Si, he mandado algún comentario a alguien teniendo pareja", confiesa.

Como la joven anterior, otra chica explica que ella tampoco le ha sido infiel nunca a su pareja. "No me he sentido atraída por nadie ni nada", explica. En cuanto a mensajes, si que podría haber mandado alguno a pesar de tener pareja y, además, también ha podido mirar a alguien de manera especial.

Otra chica también confiesa que alguna vez ha mirado a otros por la calle a pesar de tener pareja porque y ha mandado "algún mensaje tonto". "A mi pareja actual no pero a mi ex quiero decirle que no me arrepiento de nada", concluye.

Un chico no duda en explicar que una vez le puso los cuernos a una pareja con una amiga en una discoteca. "Estábamos un poco borrachos y pasó de la nada", cuenta. "Al final lo acabamos dejando", añade.