Cada vez es más complicado para los jóvenes poder acceder a la vivienda. Según un informe del Banco de España, la brecha generacional se está agravando. El Intermedio salió a la calle para dar voz a varios jóvenes que, en su particular punto de desahogo, pudieron expresar sus preocupaciones en torno a este ámbito a través del grito 'Estoy hasta la brecha'.

Una joven afirmó que estaba hasta la brecha "de que los alquileres sean prohibitivos y que con 30 años mis opciones sean compartir piso o un zulo". Otra joven, además, quiso señalar la problemática de su comunidad autónoma, las Islas Canarias, indicando que "en Canarias sigue subiendo el precio del alquiler y la vivienda, y al final los canarios no tenemos dónde vivir".

"Estoy hasta la brecha de que con lo que cobro me quedo con mis padres hasta que herede la casa", se lamentó otro chico. Otro joven contó que vive con amigos y que lo seguirá haciendo "hasta que llegue la jubilación". "Con lo que cobro no voy a poder ser madre hasta los 60", apuntó otra chica. "Con mi sueldo no puedo ni salir a cenar... ¿cómo me voy a comprar un piso?", afirmó un joven. Otro chico fue muy claro, sentenció, con humor, que "con los precios de las viviendas mis padres no se van a independizar de mí en la vida".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.