'José Miguel de Monzón y Monzón', sobre el calor en los colegios: "Antes mi padre me decía 've y que te abanique un negro'"

'Facheando' analiza las últimas noticias de la derecha y la extrema derecha, como la decisión del Gobierno de Extremadura de aumentar un 500% el presupuesto en tauromaquia o la polémica por el aire acondicionado en los colegios.

En una nueva edición de 'Facheando', la 'señora bien' de El Intermedio, 'Show Me the Dani' y el alter ego de extrema derecha de Wyoming, 'don José Miguel de Monzón y Monzón', analizan la otra actualidad de nuestro país.

Hoy arrancan valorando la decisión del Gobierno de Extremadura, formado por PP y Vox, que dispara un 500% el presupuesto para tauromaquia, mientras recorta 9 millones en cooperación internacional.

'Show Me the Dani' aprovecha para comprarse una ganadería, mientras que 'Piluchi' celebra la decisión: "Viva España, vivan los toros, viva Cayetano y viva el rabo de toro".

Por otro lado, continúa el debate por la falta de aire acondicionado en los colegios, después de que la diputada de Vox en el Parlamento aragonés, Marta Fernández, asegurara que "los niños de ahora no son más de mantequilla".

"Antes estábamos hechos de otra pasta. Si yo le decía a mi padre que tengo calor, me decía 'vete y que te abanique un negro'", comenta 'José Miguel'.

También comentan las declaraciones del diputado y senador del PP en el Parlamento de Cantabria, Íñigo Fernández, que aseguraba que las playas de la comunidad están cerradas "porque acaban de juzgar al hermano de Pedro Sánchez". "Es el chapapote de la democracia", reacciona 'José Miguel'.

Por último, la 'señora bien' opina sobre el acuerdo entre PSOE y Sumar para derogar el delito de injurias a la Corona y ofensa a sentimientos religiosos: "Todos a insultar a Dios y al rey, pero luego te meten en la cárcel si dices que las feminazis se dejan los pelos de los sobacos largos porque tienen un trauma con sus padres", afirma.

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