PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo para derogar el delito de injurias y calumnias a la Corona

¿Por qué es importante? Esperan contar con el apoyo de los socios de investidura, incluido Junts, "para que sea una realidad en breve". En el texto se mantiene vigente el delito de enaltecimiento de terrorismo.

PSOE y Sumar han acordado eliminar del Código Penal los delitos de injurias y calumnias a la Corona y otras instituciones del Estado, manteniendo el delito de enaltecimiento del terrorismo. Este acuerdo, anunciado por Enrique Santiago y Artemi Rallo, busca alinear a España con estándares internacionales y fortalecer la libertad de expresión. La reforma suprimirá varios artículos del Código Penal, despenalizando injurias a instituciones y el uso de la imagen de la Familia Real. Aunque se eliminan estos delitos, las instituciones seguirán protegidas por delitos genéricos de injurias y calumnias. La medida responde a condenas previas que cuestionaban la libertad de expresión en España.

PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para eliminar del Código Penal los delitos de injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado, aunque se mantiene vigente el delito de enaltecimiento de terrorismo.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa conjunta en el Congreso el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, y el portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Socialista, Artemi Rallo, junto al ministro de Cultura Ernest Urtasun (Sumar), que han anunciado la reforma del Código Penal, para la que esperan contar con el apoyo de los socios de investidura, incluido Junts, "para que sea una realidad en breve", según ha informado EFE.

En la anterior legislatura, Unidas Podemos ya presentó una reforma para acabar con los delitos de libertad de expresión, que fue tomada en consideración, pero no pudo acabar el proceso legislativo. Esta legislatura, Sumar volvió a presentar una proposición de ley para acabar con estos delitos, que fue tomada en consideración por la Cámara en diciembre del año 2023.

"Dos años y medio después, nos congratulamos de que haya podido cerrarse un acuerdo que va a permitir la derogación de estos delitos; las injurias y calumnias a la Corona", ha dicho Santiago. Rallo ha anunciado que el PSOE propondrá de forma inmediata el cierre del plazo de enmiendas a la totalidad a la proposición de ley presentada por Sumar y se procederá al debate de totalidad de esta iniciativa.

Tras superarse ese debate, el PSOE y Sumar han acordado que registrarán una propuesta de enmiendas parciales que concretarán este acuerdo. La reforma consiste en suprimir del Código Penal los artículos 493, 491, 496, 525, 543 y modificar el artículo 504. Así, se suprimen las injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado, las referidas en el artículo 504, que son el Gobierno de la nación, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, los Tribunales Superiores de Justicia.

También se pretende suprimir las injurias a las Cortes Generales y a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y se propone despenalizar la utilización de la imagen de la Familia Real, regulada en el artículo 491, los ultrajes a España y a sus símbolos del artículo 543 y las ofensas a los sentimientos religiosos del artículo 525.

"Hubiera sido imperdonable que no tratáramos de derogar estos artículos en el Código Penal que tanto daño han hecho a titiriteros, y dibujantes", ha dicho Urtasun. Rallo ha puntualizado que, a diferencia de lo que recogía la proposición de ley original del grupo Sumar, sí que se mantendrá vigente el delito de enaltecimiento del terrorismo previsto en el artículo 548 del Código Penal.

Con esta reforma, PSOE y Sumar buscan "fortalecer el derecho a la libertad de expresión, como se corresponde con una democracia de calidad y plena, y más en concreto, alinear a España con los estándares internacionales, con Naciones Unidas y con el Consejo de Europa", según Rallo.

En este sentido, el portavoz del PSOE ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta en tres ocasiones a España diciendo que la libertad de expresión proclamada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos ampara manifestaciones, supuestos y hechos como la quema de fotografías del rey, la crítica a instituciones como la Corona o las ofensas a la bandera.

Rallo ha destacado que todas estas propuestas de supresión de delitos "en modo alguno van a debilitar la defensa de nuestras instituciones", porque sigue existiendo una respuesta y una protección penal referida a los delitos contra el honor que abarcan a toda la ciudadanía. "Todas las instituciones siguen protegidas por el delito genérico de injurias y calumnias y por los delitos de odio y, en particular, especialmente protegida está en nuestro país la libertad religiosa", ha destacado.

Santiago, por su parte, ha destacado que este país "ha soportado condenas penales que ponen en entredicho el pleno ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión". Por eso, ha dicho, esta reforma del Código Penal es "una urgencia democrática". "Se ha condenado a cantantes o dibujantes de cómic por letras de canciones o viñetas que se consideraban injuriosas respecto al jefe del Estado. Cómicos condenados por sátiras religiosas y otras muchas personas que no han llegado a ser condenadas pero han sido sometidas a la pena del banquillo, al escarnio público mediante largos procesos porque existían estos delitos en el Código Penal", ha lamentado.

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