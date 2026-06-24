John Carlin relaciona la dimisión de Starmer con el Brexit: "La consecuencia ha sido una gran confusión y caos político"

John Carlin explica en El Intermedio la situación del Reino Unido, cuando afrontan su séptimo primer ministro en los diez años desde que se votó el Brexit, así como el auge del ultra Nigel Farage, precisamente uno de sus impulsores.

John Carlin analiza en El Intermedio cómo está Reino Unido justo cuando se cumplen diez años del Brexit y la misma semana en que se producía la dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, al que podría relevar Andy Burnham al frente del Partido Laborista.

Para Carlin, esta también es una consecuencia del Brexit, que no solo ha supuesto problemas económicos, ya que según expertos se habría perdido entre el 6 y el 8% del PIB, sino también a nivel político.

Esto se traduce en que ha habido seis primeros ministros en los diez años desde el Brexit, con el séptimo a punto de llegar. "Claramente la consecuencia ha sido una gran confusión y caos político, además de las derrotas económicas", señala el periodista.

A pesar de ello, uno de los políticos mejor posicionados de cara a las próximas elecciones es el ultra Nigel Farage, uno de los impulsores del Brexit. Para Carlin esto sería la demostración de que "la gente a la hora de votar en lo que son decisiones tremendamente importantes para el bienestar de cada individuo se comporta con una falta de racionalidad o una frivolidad extrema".

Carlin plantea la paradoja de que "el más antieuropeo de todos los políticos ahora va primero en las encuestas" en un Reino Unido que admite su error con el Brexit: "Es la comedia humana".

Respecto a un hipotético regreso del Reino Unido a la Unión Europea, Carlin no lo ve factible en este momento, a pesar de que las encuestas darían una mayoría al sí. No obstante, cree que Pep Guardiola como seleccionador inglés o Messi como ministro de Economía podrían tender puentes.

Sin embargo, lo que terminaría por convencer a los británicos, según el periodista, sería "decirles que cuando vienen de vacaciones a España, que vienen diez millones o más cada año, no tendrán que hacer cola junto con los americanos y podrán volver a la cola de la Unión Europea".

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