En su primera imitación de 2021 en su sección de 'Zanguangos', Joaquín Reyes se metió en la piel de Villarejo, "comisario jubilado de la Policía, empresario y el hombre que más secretos del Estado conoce".

"De tanto estar en las cloacas me gusta que me llamen el quinto de las Tortugas Ninja", afirmaba en el vídeo principal de esta noticia, donde confirmaba haber trabajado para "todos los Gobierno": "Me dan igual rojos y azules, soy daltónico".

"Gracias a mí os habéis enterado de movidas muy tochas como los líos de faldas del emérito o lo del pequeño Nicolás", recordaba,