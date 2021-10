En este vídeo, El Intermedio recuerda la divertida imitación de Joaquín Reyes a Pedro Sánchez. Era 2018 y el presidente acababa de ganar las elecciones al Gobierno de España: "Hola, soy Pedro Sánchez Castejón, referente de la socialdemocracia europea y, sobre todo, mister Tetuán 1996".

Así recordaba su mejor momento como presidente del Gobierno: "Cuando nombré a Màxim Huerta ministro, ¿esa broma fue buenísima, eh?, ¡os la creísteis todos, artistas! Hasta él... me dio un apuro". Además, el presidente mostraba cómo estaba en forma y es que "la acción del Gobierno es titánica, una carrera de obstáculos": "Que is los pGE, que si un ministro no paga Hacienda, que si a la otra le regalan un master...". Puedes ver la imitación al completo en el vídeo principal de esta noticia