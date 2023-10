'Joaquín' llega a El Intermedio para poner humor a la situación que está viviendo España a nivel político. Tras la investidura fallida de Feijóo, el rey ha iniciado una segunda ronda de consultas para tantear a los diferentes partidos políticos y saber los posibles apoyos con los que cuenta Pedro Sánchez.

El 'futbolista' tira de su humor y su arte para contar chistes animando a los presentadores y al público. Como ha dicho 'Joaquín' es como la feria Arco "no sabe si tiene mucho arte o mucha tontería". Ante la pregunta de Dani sobre si va al programa a hacer un análisis, 'Joaquín' dice que é "no se ha hecho un análisis en su vida, Julio", una de sus coletillas más populares, y añade "los análisis me los hacen a mí; en el último me dijeron que me faltaba fósforo y llevo un mes comiendo cerillas".

Dani ha intentado ponerse al nivel de 'Joaquín' contando un chiste que dice así: "¿Quién se encargaba de la colada en Zarzuela? pues Juan Carlos, que siempre intentaba colar a Corinna", un chiste que no ha tenido el mismo éxito que los de 'Joaquín'. De nuevo Dani le agradece el venir al programa para alegrarnos a lo que el 'futbolista' ha afirmado que "para eso estamos", ya que hace mucha falta porque viene una época complicada: "Que si pactos, que si amnistía... Los españoles tenemos más plancha que una ración de oreja".