Yasmina Mayordomo, profesora valenciana: "Me frustra saber que no lo puedo hacer todo lo bien que me gustaría porque los recursos no acompañan"

Desde la plaza de la Virgen, epicentro de las protestas de los profesores valencianos, Andrea Ropero recoge sus reivindicaciones. Denuncian ratios imposibles e "infraestructuras que se caen a pedazos", entre muchas otras cosas.

La plaza de la Virgen, en el centro de Valencia, se ha convertido en el epicentro de las protestas entre los profesores y la Consellería. Andrea Ropero se ha trasladado hasta allí, donde desde hace 48 horas duermen muchos de esos docentes, para ahondar en sus reivindicaciones.

Marc Candela, portavoz del principal Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de la Comunidad Valenciana, afirma que tienen "un muro" en la administración y que "hasta que no han convocado la huelga indefinida no se han sentado a negociar".

Respecto al ánimo entre el profesorado, señala que "la movilización pesa", así como "ver que lo que estás pidiendo vas avanzando, pero no llegas al 100%". Sin embargo, destaca el apoyo de los docentes.

Datxu Peris, profesora desde hace cinco años, lleva 48 horas acampada en la plaza de la Virgen. Denuncia que la consellera de Educación "se burla tanto de las familias, como del alumnado, como de los sindicatos que van a negociar con ella, como del profesorado".

Pésimas condiciones de trabajo

En su caso, tiene alumnos de entre 12 y 18 años que estudian "con temperaturas insoportables, infraestructuras que se caen a pedazos y ratios que no nos permiten atender de manera personalizada a alumnos y alumnas que tienen necesidades específicas".

Además, explica que estos estudiantes "se quedan muchas veces sin profesores y profesoras porque no llegan sustitutos o sustitutas", ya que "cuando hay alguna baja pueden tardar hasta dos semanas, incluso más" en llegar.

Una circunstancia que, asegura, "es muy frustrante" por el hecho de "tener que educar en esas condiciones", pero incluso más por "ver cómo estamos pidiendo no solo nuestros derechos laborales, sino tener una educación pública digna para esos alumnos y las alumnas que están sufriendo estas condiciones y cómo desde Consellería no se nos hace caso y, en muchos casos, hasta se nos criminaliza".

"Al pie del cañón hasta el final"

Yasmina Mayordomo es otra de las profesoras acampadas en el centro de Valencia. Afirma que su profesión le encanta, pero también le duele y le quema: "Me frustra el saber que no lo puedo hacer todo lo bien que me gustaría, porque los recursos no acompañan".

A pesar de llevar un mes de huelga, un mes sin cobrar, asegura que no se van a rendir porque, en ese caso, "el mensaje que transmitimos a la sociedad es que no hay esperanza". "No podemos hacer eso. Creo que ahora tenemos una responsabilidad social y que tenemos que seguir al pie del cañón hasta el final", defiende.

José Vicente, profesor jubilado, alaba la lucha de los docentes: "Tanto para las generaciones antiguas de maestros como para las venideras, son todo un ejemplo", sostiene.

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