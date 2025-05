Isma Juárez se queda sin palabras al descubrir cómo copian las nuevas generaciones: "Ya no usan chuletas"

Isma Juárez sale a la calle para preguntar a los jóvenes sobre cultura general. ¿Saben quién es Adolfo Suárez? ¿Cuántos Quevedos conocen? El primero es compartir sus redes sociales para así ganar seguidores. Los primeros que se enfrentan a las preguntas del reportero son Violeta, Pablo y Samuel. Primero les pregunta si saben quién es Felipe González. "No", responden.

La siguiente pregunta es en qué año comenzó y finalizó la Guerra Civil española. Samuel consigue acertar la pregunta ya que responde, rápidamente, de 1936 al 1939. Isma pregunta a Pablo si sabe qué es un gentilicio pero, en este caso, lo desconoce. La pregunta pasa a su compañero Samuel que sí que acierta.

De nuevo, Pablo debe responder cada cuánto hay elecciones generales en España. El chico contesta que cada dos años pero, ante su fallo, la pregunta rebota a Samuel que dice que son cada cuatro años. El joven, en lugar de compartir sus redes sociales, decide hacer una petición: que sigan al Atlético de Madrid.

Isma también pone a prueba a Guille y Ali. La primera pregunta es dónde desemboca el río Ebro. Guille da varias opciones aunque, finalmente, apuesta por el mar Mediterráneo y acierta la pregunta. Juárez pregunta después cuántos apóstoles tenía Jesucristo y, de nuevo, acierta la pregunta.

"Tú enseñas a los profesores, Guille", le dice el reportero al ver sus aciertos. Ali le cuenta a Isma que su compañero le ayudó a aprobar el segundo trimestre de Historia. "Me contó todo", comenta el joven. "No porque te dejara las chuletas...", responde el reportero. "La gente copia con los cascos, ya no con las chuletas", responde Guille. Este dato deja a Isma muy sorprendido.