El "gran disgusto" de José Bono al ver a Felipe González en un seminario con Cospedal: "Y se hacen una foto"

José Bono ha estado en laSexta Xplica con José Yélamo. En sus palabras, ha recordado la figura de Felipe González y ha reconocido que, aunque le tiene un "gran respeto", también se ha llevado hace no mucho un "gran disgusto" al ver al expresidente del Gobierno en un evento con María Dolores de Cospedal.

"A Felipe le tengo un gran respeto y un gran reconocimiento. Lo he dicho siempre. He aprendido mucho de él. Creo que es un monstruo de la política. No se puede negar. Con él, España entra en la UE, se generalizan las pensiones, la educación, la sanidad... Pero no sé mentir", expresa.

Y explica el motivo de dicha última afirmación: "Soy mal jugador de póker. Se me notan las cartas cuando me miran a la cara. Le quiero mucho, pero el otro día me da un disgusto impresionante. Va a un seminario que organiza Cospedal, que por cierto me quiso meter preso. Me presenta cinco denuncias, que se archivan todas".

"Ahora organiza un seminario llamado 'liderazgo y talento'. Y Felipe va... ¿pero cómo va? Y se hacen una foto. Procuro respetarle, pero no me gusta. Como tampoco me gustan algunas cosas de mi familia, pero me pregunta y se lo digo. Gran respeto y gran disgusto, porque no es necesario ir a un seminario de talento organizado por Cospedal en un ámbito muy cercano al PP", concluye.