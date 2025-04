Isma Juárez pide a Boris Becker que sea su profesor de tenis: "No te lo puedes permitir"

El reportero pide consejos a Boris Becker ya que tiene como objetivo retar a Novak Djokovic a un tie-break. El extenista alemán es muy claro con él: "El mejor consejo que puedo darte es que no juegues".

Isma Juárez ha asistido a la alfombra roja de la gala de los Premios Laureus. En ella se dan cita los deportistas más importantes de la actualidad. El año pasado, el reportero tenía un objetivo muy claro: conseguir la firma de Novak Djokovic. Pero, en esta edición, su ambición es otra: conseguir que el tenista serbio juegue con el un tie-break.

El reportero charla con el extenista alemán Boris Becker. Juárez le cuenta que él también juega a tenis aunque no es tan bueno como él y desvela que quiere proponer a Djokovic jugar un tie-break. "¿Qué tengo que hacer para hacerle un punto?", pregunta al deportista.

"No lo hagas", responde Boris, "no juegues". La respuesta provoca la risa de Isma. "El mejor consejo que puedo darte es que no juegues", añade el extenista alemán. El reportero pregunta entonces si sigue jugando a tenis en torneos amateur. "Solo juego con ella", responde señalando a su mujer, Lilian de Carvalho Monteiro.

"Soy su profesor", explica. "Podrías ser mi profesor", le sugiere Isma, "¿cuánto cobras por hora?". "No te lo puedes permitir", responde el extenista. "Estoy seguro", añade Juárez, entre risas. "O te tienes que casar con él, no sé si eso es una opción también", sugiere Lilian. "Solo entreno a mi amor", aclara Boris. "La próxima vez tendré que besarte", concluye Isma, lo que provoca la risa del extenista.