Isma Juárez desvela sus propósitos para 2025: "Que me adopte José Luis Corcuera o que me inviten a 'Pasapalabra'"

Quedan menos de 20 días para que finalice el 2024, por eso el Gran Wyoming pregunta a Isma Juárez cuáles son sus propósitos para el próximo 2025. "Piensa en algo factible, no en volar o en un aumento de sueldo", le dice. "Wyoming, yo tengo dos propósitos: dejar de ser invisible, porque no salgo todavía en la fotografía", responde Isma.

El segundo propósito de Juárez es "que me adoptara José Luis Corcuera", algo que el reportero ve muy difícil por eso desea que "con que no me de una patata, ya me vale". "Si te adopta o os hacéis amiguetes te recomiendo que pongas puertas giratoria en tu casa", responde Wyoming, "este se hizo famoso por unas cuestiones que tienen que ver con eso".

Otra cosa que también le haría ilusión a Isma es que le inviten a 'Pasapalabra'. "Podría estar muy bien, se muchísimas palabras como 'cariacontecido' o 'sinécdoque'", afirma. El reportero también se propone leer uno de los libros del presentador de El Intermedio y le pide una recomendación. "Yo con que lo compres me doy por satisfecho", responde Wyoming.