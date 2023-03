"Soy Cristina Gallego, experta en training bélico y hoy os daré las claves par aforraros en tiempos de guerra", destaca la colaboradora de El Intermedio, que da el truco: "invertid en conflictos armados". Y es que "los conflictos bélicos abren una gran oportunidad de negocio", insiste la 'experta', que afirma que "lo primero que tienes que hacer es invertir en armas como si te dedicaras a grabar videoclips de raperos".

"Si no me creéis, preguntadle a los inversores de la empresa alemana Rheinmetall, "que son los fabricantes de los tanques Leopard, solicitados por Zelenski y que vieron aumentar sus acciones en 2022 en más de un 50%". Y eso que no son los que más dinero han ganado, dos americanas también han aumentado sus acciones en 47.000 millones de euros desde que comenzó la guerra. "Mientras para el resto del mundo la guerra en Ucrania son militares armados, para las armamentísticas americanas son billetes", lamenta Cristina Gallego.

El segundo paso del cursillo es "dejar de buscar trabajo" porque "eso es de perdedores". Y es que las petroleras han aprovechado las sanciones a Rusia, el tercer mayor exportador de crudo de mundo, para forrarse como nunca. La petrolera de Arabia Saudí Aramco ha ganado un 46% más durante la guerra en Ucrania y sus beneficios se han disparado. "Ojo, que esta petrolera se podría comprar Ucrania entera y montar una gasolinera inmensa", alucina Cristina Gallego en el curso, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia la completo, donde también cuenta el último paso del curso.