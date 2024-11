Inés Rodríguez ha visitado una fábrica de ropa en Bangladesh. La reportera simula que quiere montar un negocio de ropa en España para así poder acceder a los costes que tiene producir prendas en esa fábrica y, además, saber qué hay detrás de la industria de la moda.

Por ejemplo, fabricar un chaleco tiene un coste de cinco dólares. Además, como le explican, ese precio es por fabricar 1.000 unidades pero, si la producción es mayor el coste se reduce. "Cuanta más cantidad pida menor será el coste igual será la esclavitud", afirma Inés.

Rodríguez explica que en este tipo de fábricas los sueldos son muy bajos. "El salario mínimo son 82 dólares y lo mínimo, para una familia de cuatro personas, son 400 dólares para vivir moderadamente", argumenta, "hay familias que tienen que poner a trabajar a los niños para llegar a un mínimo mensual".

La colaboradora también muestra como muchos lugares no son accesibles para personas con movilidad reducida. "Es fuerte pensar en la cantidad de gente que no puede salir de casa porque no se puede mover", afirma. "En Españita hay muchas cosas que pelear, pero en sitios como este me doy cuenta de lo agradecidos que tenemos que estar de vivir en un país desarrollado que tiene un Gobierno que se preocupa, moderadamente, por nosotros", reflexiona.