Inés Rodríguez sale a la calle en su sección de El Intermedio 'Inusual' para poner a prueba las barreras arquitectónicas de Madrid. La joven recorre las calles de la capital para demostrar lo mucho que queda por solucionar respecto a las trabas que las propias ciudades ponen a sus ciudadanos con algún tipo de discapacidad. "Poco a poco vamos avanzando en inclusión, pero una cosa tan importante como es salir a la calle a ser una persona funcional a veces suponen un reto para una persona con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad", explica Inés Rodríguez.

"Mismamente dar un paseíto por Madrid puede convertirse en una yincana", destaca Rodríguez, que reflexiona: "Las terrazas están chulísimas, a mí también me encantan las cervecitas, pero si me la pones en mitad de la acera igual me como al personal, no a la tapa". Además, la joven muestra cómo se encuentra "una rampa que lleva a un escalón". "Perfecto", ironiza Inés Rodríguez, que explica: "Cuando voy por ahí y no hay pasamos tengo que pedirle a algún 'random' que ayude a bajar. Para ligar está muy bien pero a veces no me apetece pasar por este trance".

Y es que Inés Rodríguez lo tiene claro: "La accesibilidad no es ninguna fantasía". Puedes ver su reportaje al completo en el vídeo principal de esta noticia.