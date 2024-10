"¿A cuántas personas con algún tipo de discapacidad has visto en televisión, publicidad, saliendo de fiesta o en tu día a día?", pregunta Inés Rodríguez en 'Inusual', su sección de El Intermedio donde reflexiona sobre las trabas de las personas con discapacidad. "A no muchas, ¿verdad? Puede que hayas visto a algunas, pero seguro que no a tantas como podrías ver si nos pusierais las cosas más fáciles para acceder al ocio de cualquier índole", responde rotunda.

La colaboradora de El Intermedio explica que "son detalles" como "un baño adaptado o que ahora la mayoría de los bares no tengan pajita": "Yo estoy a tope con las tortugas, pero, chica, ponme pajita, porque si llego y no hay, ¿qué hago?, ¿me tiro la cerveza por encima?". Por otro lado, Inés Rodríguez recuerda cómo un día se fue de fiesta con una amiga con discapacidad visual "y no la dejaron entrar en un local porque pensaban que estaba borracha".

Por último, la colaboradora presenta a "una tía chulísima", Andrea Martín Guallart, que tiene el grupo musical DJ Colectivo El Elemento. "A ver si viene Andrea Ropero, que me encanta", destaca la joven. Puedes ver el reportaje en el vídeo principal de esta noticia.