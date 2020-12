¿Qué está pasando en Bélgica? Es la pregunta que se hace toda Europa después de conocer que en las últimas semanas la Policía ha tenido que intervenir varias orgías. "Los belgas están haciendo cosas extrañas, y no me refiero a acostarse más tarde de las 20:00 horas de la tarde. Se están acostando, pero entre ellos", asegura Dani Mateo, que dice que están "alegres y desatados" desde que conocieron el sexo en grupo.

Hace unas semanas se desmanteló una orgía con 25 hombres, entre ellos un eurodiputado de extremaderecha que trató de escapar descolgándose por el balcón. La semana pasada, la Policía puso fin a otra orgía a la que también tuvieron que ir los bomberos a tirar la puerta abajo. Y esta misma semana interrumpieron otra bacanal celebrada frente a una clínica de enfermos de COVID-19. "La idea que teníamos de los belgas ha cambiado", asegura el presentador, que dice que "son unos tíos súper divertidos. "No comen gofres porque no tengan ni idea de cocinar, sino porque no tienen tiempo para cocinar entre orgía y orgía", apunta.

