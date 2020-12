En el programa de 'Orgía Deluxe', El Gran Wyoming, como 'Wyo Javier', y Sandra Sabatés, en el papel de 'Sandra Corredera', destapan todos los detalles del terremoto que ha salpicado a Europa entera con el eurodiputado húngaro que ha sido cazado en una orgía con más de una veintena de hombres, entre ellos otros diplomáticos.

El político fue arrestado, no sin antes intentar escapar descolgándose por las tuberías, unas imágenes que el programa ha 'conseguido' en exclusiva. Además al eurodiputado le incautaron una pastilla de éxtasis, aunque se ha defendido diciendo que no era suya: "No sé quién ni cómo la colocó".