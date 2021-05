Dani Mateo analiza en El Intermedio los motivos de Santiago Abascal para viajar a Ceuta en plena crisis política y humanitaria. Y es que, a pesar de no haber celebrado el mitin que tenía previsto, el líder de Vox "tenía que estar hoy" en la ciudad autónoma. "Y no porque le guste la pesca de arrastre para pillar votos usando de red la demagogia", ironiza el presentador, sino por "un buen motivo: dejar claro que su partido no incita al odio, sino al amor".

"Abascal es todo amor, él tiene amor para todos... para todos los que sean españoles", apunta Dani Mateo, que analiza también otra "buena razón" que el dirigente de extrema derecha ha esgrimido para justificar su presencia en Ceuta: "Liberar a los niños de sus secuestradores". "Es como Papá Noel, pero al revés", señala Mateo, cuyo irónico análisis puedes ver al completo en el vídeo principal.

La diputada del PP que dijo que "el flamenco nace en Madrid"

Dani Mateo también ha respondido a la diputada del PP que afirmó que el flamenco nació en Madrid, Almudena Negro, a quien ya conocen como "La Niña de la Peineta" porque, según el presentador, "toda Andalucía le ha hecho una a la vez" tras sus palabras. Puedes verlo aquí: