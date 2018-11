Wyoming y Dani Mateo se pronuncian tras la polémica por su 'sketch': "Nuestra intención no era ofender"

El Gran Wyoming realiza un monólogo sobre el 'sketch' de Dani Mateo y la bandera de España: "El Intermedio quiere subrayar que no había intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás. Era simplemente humor, pero si la broma no ha funcionado, no tenemos problema en pedir disculpas sinceras a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos".

La explicación definitiva de Dani Mateo sobre su 'sketch' por la bandera de España: "Señoras y señores, todo lo que hacemos es una broma"

Dani Mateo explica su visita al juzgado imputado por un delito de ofensas y de odio por sonarse con la bandera de España en El Intermedio. El humorista destaca que no entiende muy bien qué hacía allí, ya que ese sketch de la bandera fue un momento de "humor, en el que había un guion, una interpretación y un maquillaje".