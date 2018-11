Wyoming y Dani Mateo se pronuncian tras la polémica por su 'sketch': "Nuestra intención no era ofender"

DESTACA QUE "ERA SIMPLEMENTE HUMOR"

El Gran Wyoming realiza un monólogo sobre el 'sketch' de Dani Mateo y la bandera de España: "El Intermedio quiere subrayar que no había intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás. Era simplemente humor, pero si la broma no ha funcionado, no tenemos problema en pedir disculpas sinceras a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos".