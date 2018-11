Dani Mateo se acoge a su derecho de no declarar tras la incomparecencia del fiscal en el juicio por un delito de ofensas y odio

Dani Mateo no ha declarado en el juicio en el que está imputado por un delito de ofensas y de odio tras sonarse con la bandera de España debido a que el fiscal del caso no se ha presentado.

De esta manera, el humorista contará con más tiempo para preparar su defensa. Alternativa Sindical Policial quiere seguir adelante en todo caso y si la Fiscalía propone archivar la denuncia, presentarán recurso contra el archivo.

El humorista interpretó un sketch en el que, mientras leía el prospecto de un medicamento antigripal, estornudaba y se sonaba la nariz con la bandera de España. "Perdón, perdón ¿qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie. (...) No quería ofender ni a los españoles, ni al rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos. No, trapo, no, trapo tampoco", decía en el vídeo.

El sindicado Alternativa Sindical de Policía (ASP) confirmó la imputación por entender que "la libertad de expresión tiene sus propios límites y no deben ser rebasados cuando comienza la ofensa del contrario".

A su llegada al juzgado, Dani Mateo ha afirmado que lo más inteligente en este momento es "estar callado" y esperar a ver qué dice la Justicia, aunque reconoció estar "preocupado".

La tensión protagonizó la salida de los juzgados de Plaza Castilla tras acudir el humorista a declarar. Tres personas han increpado al cómico, mientras mostraban una bandera, cuando atendía a los medios. Dani Mateo ha pedido calma y ha reconocido que los "ánimos están caldeados".