Dani Mateo ha traído "una noticia increíble" a El Intermedio, porque "por fin ha pasado algo en el Senado". "No, no me refiero a que sus señorías se hayan levantado de la siesta... si no a que la Cámara Alta está viviendo un gran conflicto lingüístico", ha destacado.

Pues algunos políticos están "empeñados" en utilizar el masculino para referirse a cargos femeninos. Por eso, Dani Mateo ha traído 'Señoras, señoros y viceversa'. "El programa donde no hay tronistas, pero sí políticos exhibiendo su lenguaje machista y rancio", ha explicado el presentador.

Esto es, por ejemplo, lo que ha hecho el senador de Vox Jacobo González-Robatto cuando se ha dirigido a Pilar Llop como "señora presidente". Una expresión a la que la presidenta ha respondido tajante: "Gracias, señora senadora".

"Creo que hablo en nombre de todos los españoles cuando digo que Pilar Llop no es ni presidente, ni presidenta. A partir de ahora, su cargo oficial es 'la puta ama del Senado'", ha anunciado Dani Mateo.

Pero, "como los participantes de 'Señoras, señoros y viceversa' no tienen una rutina de pesas, tienen la rutina de ser pesados".

Un diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, ha utilizado el masculino para dirigirse a Meritxell Batet en el Congreso: "Señora, presidente o presidenta, sírvase usted".

"Si está buscando sinónimos para no llamarle 'presidenta', le sugiero 'persona que abre las sesiones del Congreso', 'mujer que me manda callar', 'líder del Parlamento' o el que más usaría Marcos de Quinto para una mujer presidenta: 'Pero, ¿qué sabrá esa si no ha hecho ni la mili?'", ha apuntado Mateo.

Además, Sandra Sabatés responde de forma rotunda a Cayetana Álvarez de Toledo: "El problema no es cómo nacemos las mujeres sino cómo crecemos y la realidad es que lo hacemos en un sistema desigual en el ámbito laboral, salarial o personal".

Dani Mateo explica el momento en el que el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, al no saber responder a los periodistas, ha pedido ayuda a su director general.