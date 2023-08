La sequía en España cada vez es más preocupante, por eso una reportera de El Intermedio salía a la calle y gastaba una broma a los españoles para presentar "el plan de choque" para ahorrar agua del Gobierno. ¿Te parecería buena idea prohibir a la gente ducharse más de una vez a la semana? "No", respondía con contundencia uno de los jóvenes, que estaba en contra de ir oliendo mal al trabajo o a una entrevista.

Otra de las mujeres, en cambio, se resignaba: "No nos quedaría más remedio que ir oliendo a pescao", aunque reconocía que iba a ser "un problema de salud para todos", sobre todo, "en el metro".

Sin embargo, también encontró la indignación de otro de los jóvenes a los que entrevistaba: "Yo me ducharé cuatro", respondía ofendido, ya que lo consideraba "anticonstitucional". "Si tengo que pagar, pagaré la multa pero no hay ninguna ley. Entonces a mí el Gobierno no me va a decir cuántas veces tengo que ducharme y cuántas no", sentenciaba. Puedes ver el reportaje al completo y las reacciones al conocer que es una broma en el vídeo principal de la noticia.

