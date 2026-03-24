Un hombre expone que da igual pertenecer o no a la OTAN: "Si hay un tío que no respeta esa alianza ¿para qué tenemos que estar?"

Thais Villas ha salido a la calle para generar uno de sus clásicos debates. En esta ocasión, la reportera ha decidido "volver a los 80" y preguntar a los ciudadanos si consideran necesario que España siga en la OTAN.

Tres el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha cuestionado la labor de la OTAN. Por ese motivo, Thais Villas ha salido a la calle para hacer una pregunta a la gente: "OTAN sí o no".

Como es habitual en 'Hablando se enciende la gente', el debate se divide entre aquellos que están a favor y en contra. Una mujer del segundo grupo expone que "ya tenemos bastante con lo que tenemos como para mezclarnos en más problemas".

"La OTAN no crea conflicto", expone un hombre a favor de quedarse. "Estamos viendo ahora mismo, con la guerra de Irán, que Israel nos está arrastrando con ellos, al final nos arrastran", responde un chico que prefiere abandonar la organización.

"Es una entidad de cooperación internacional", responde otro chico, "otra cosa es que hablemos de cambiar la dinámica interna de funcionamiento actual". "El interés último es la guerra y económico", afirma una mujer, "da igual la ciudadanía y da igual todo".

Un hombre señala que él es de una época en la que estaban en contra de la OTAN, "entonces, lo único que veo es que nos cuesta dinero y, al final, ¿para qué? ¿Qué defensa tenemos? ¿Quién nos va a atacar?". "Pregúntale a Ucrania qué tal le hubiera ido si hubiera pertenecido a la OTAN", replica un hombre, "Rusia atacó a Ucrania por la cara".

Una joven señala que la OTAN "tiene unas exigencias económicas" y España "es un país que no es bélico, no se suele meter en guerra y no suele haber problemas si no es como aliado". Un hombre, por su parte, indica que no es necesario "que haya un tío que se piensa que es Dios y haga lo que le pasa por los huevos". "A partir de ahí, lo demás... no vale para nada", añade, "da igual que estemos fuera que dentro".

"Llevamos el debate al caso Trump", indica un chico, "la situación actual con Trump es muy diferente a la que era hace dos años". "Plantearnos pertenecer a una alianza internacional con diferentes perfiles a una persona", añade. "Si pertenecemos a una alianza internacional y hay un tío que no respeta esa alianza, ¿para qué tenemos que estar allí?", responde un hombre.

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