¿Han tenido que ahorrar durante el año para poder irse de vacaciones? Con esta preguntó se desplazó Thais Villas a un barrio rico y un barrio obrero hace unos años en El Intermedio. Y es que la reportera quería saber cómo habían pasado sus vecinos las vacaciones. Una joven de barrio rico contó que se había ido al Puerto de Santa María y a Mallorca "15 días por el morro": "Para eso trabajo y tengo un año fuerte, para luego disfrutar, si tuviéramos que estar pensando en lo que gastamos...".

"Los españoles no ahorran", respondió la joven, que insistió: "Yo creo que la mentalidad española no es así, a mí me cuesta mucho ahorrar". En cambio, en el barrio obrero las respuestas fueron completamente diferentes."Tienes que estar jodiéndote para poder darte un baño en la playa", aseguró una mujer mientras que un hombre del mismo barrio confesó que, además de ahorrar, tuvo que "tirar un poquito de mamá": "Lo que me va dando mi madre lo voy guardando. En vez de tomarme una cerveza en un bar, me la tomo en un chino".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.