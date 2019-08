En este vídeo recordamos el momento en el que Gonzo y el politólogo Sami Naïr se reunieron en El Intermedio para hablar sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que desapareció el 2 de octubre de 2018 cuando entró en el consulado saudí de Turquía.

El politólogo confesó su opinión sobre si se iban a tomar determinaciones tras el asesinato: "Creo que va a existir un consenso entre los países para no llegar más allá". La razón por la que creía que no se iban a tomar medidas al respecto era clara: "Los países occidentales no tienen interés en crear una situación de enfrentamientos abiertos con Arabia Saudí".

El filósofo también explicó los argumentos por los que los demás países no actuaban, recalcando que "es la principal reserva de petróleo del mundo", añadiendo que "tiene un peso financiero tremendo" y que "todos los países toman en cuenta su palabra".

Además, Sami Naïr reveló por qué los países, como Francia, que venden armas a Arabia Saudí no se pronunciaron sobre el tema: "Significa poner en peligro 200.000 empleos".

