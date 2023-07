"Hay victorias más amargas que victoria Federica yendo a trabajar", señala Héctor de Miguel en El Intermedio en referencia a la victoria del Partido Popular en las elecciones generales celebradas este domingo. El colaborador apunta que, al contrario que el PSOE, el PP lo tenía todo preparado a las puertas de su sede en Madrid, pero "se notaba que los resultados no eran los esperados", comenta.

Sin embargo, destaca que "intentaron disimularlo por todos los medios" con la salida de los primeros espadas del partido al balcón de Génova, pero De Miguel explica que cuando salieron Ayuso y Feijóo, se vio "el verdadero sentir del PP", por lo que se pregunta si es ese el gesto de dos personas cuyo partido acaba de ganar unas elecciones.

El colaborador pone el foco en que todos visten "rollo ibicenco" salvo la presidenta madrileña: "No es que ella quiera llamar la atención y demostrar que es el verso suelto del PP, no es su estilo". "A ella no le gusta nada ser la protagonista", dice, y recuerda su reacción en el momento en el que las personas allí concentradas empezaron a corear su nombre.