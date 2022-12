La década cochambrosa, el repaso de El Intermedio al estallido de la crisis: "Lehman Brothers fue a la economía lo que la música a los Gemeliers"

Este sábado 15 de septiembre se cumplen 10 años del estallido de la crisis económica. El Intermedio le rinde 'homenaje' haciendo un repaso de toda una época: la década cochambrosa. Burbuja inmobiliaria, Lehman Brothers, quiebra bancaria, recortes, austeridad...

El análisis de Wyoming sobre la Economía española: "Una década después, la crisis no ha acabado, solo que ahora la llamamos normalidad"

El Gran Wyoming reflexiona en el pico de la mesa de El Intermedio sobre la Economía española tras diez años de crisis económica: "Tras años de austeridad y recortes, los españoles nos preguntamos si hemos salido de ella, pero, cada vez, hay una mayor brecha salarial y la precariedad laboral ya no es una excepción sino que se ha vuelto algo crónico".

Nilda Risueño, víctima de un desahucio: "No sé si podré hacer frente a un alquiler de mercado con un contrato precario"

Nilda Risueño sufrió un desahucio tras pedir al banco una dación en pago. Nilda no podía hacer frente a la hipoteca a 50 años que había firmado. "Gracias a la PAH y al duro camino recorrido logramos la dación en 2017", relata. Ahora, con un contrato precario de empleo no sabe si podrá hacer frente a un alquiler. "Para nosotros la crisis no ha pasado".