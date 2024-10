Israel ha sido atacado por Irán y, como expone el Gran Wyoming, "estamos pendientes de la respuesta que Israel puede dar". ¿Será consensuada con el gobierno de EEUU o lo harán por su cuenta? Guillermo Fesser, corresponsal en Estados Unidos, afirma que "Israel tiene las manos libres hasta el día cinco de noviembre", momento en el que se celebrarán las elecciones en EEUU.

"Aunque Antony Blinken le ha dicho a Netanyahu que en Líbano no se pueden bombardear civiles, vemos que están haciendo lo que le da la gana", añade. El corresponsal expone que los dos candidatos tienen miedo a perder votos dado que el americano tiene una percepción de que cualquier crítica a algo judío o al estado de Israel es antisemita y eso resta multitud de votos.

"Allí está la idea de que si es israelí es un comando, si es árabe es terrorismo", argumenta, "y no tienen tiempo hasta el cinco de noviembre, ningún candidato, de explicarle a los votantes americanos la diferencia". "No nos engañemos", apunta, "a corto plazo no podían hacer nada". Fesser explica que Estados Unidos ha vendido a Israel armamento para los próximos 20 años por ello no venderle más armamento no sería una solución que podría evitar que siguieran atacando.

El corresponsal indica que, si sale Trump, es "impredecible" ya que, tal y como el afirma, "es pacifista y que con él los líderes internacionales se 'cagan' porque le tienen respeto". "No le tienen respeto, le tienen miedo", apunta Fesser. "Con Kamala Harris sí podría cambiar la cosa porque, aunque no va a estar contra Israel, es una persona que está a favor del doble estado, de la declaración de estado palestino y sí que podría haber cambio, a largo plazo, si ganara".